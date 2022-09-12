أطلق مهرجان المسرح العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، دورته الخامسة باسم الفنان الكبير محمد صبحي، والذي سيتم تكريمه غدًا الثلاثاء في حفل ختام المهرجان.

ومهرجان المسرح العربي، يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتورة غادة جبارة برئاسة عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية أستاذ دكتور نبيلة حسن، ويدير المهرجان محمد عصمت.

الجدير بالذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك"، على مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل".

ومسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقى وألحان شريف حمدان.