مجلس الاتحاد يعتمد التشكيل الجديد للجهاز المعاون لزوران

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اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تشكيل الجهاز الفني والإدارى والطبي للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده اليوم محمد مصيلحى رئيس النادى بالمدير الفني زوران مانولوفيتش.

ووافق مجلس الإدارة على جميع الاختيارات الخاصة بالجهاز المعاون و التي وقع اختيار «زوران» عليها للعمل معه ضمن جهازه الجديد.

و جاء تشكيل الجهاز على النحو التالى :-

زوران مانولوفيتش المدير الفني، كريم بن سالم سباعى مدرب عام، محمد إبراهيم مدرب ومحمد لطفى مدرب مساعد، محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى.

ويضم الجهاز الإدارى، سمير محجوب مدير إداري، يحيى فضل إدارى.

والجهاز الطبي : الدكتور عمرو الأشلم طبيب الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائى تأهيل مُدلكين : إسلام السيد – محمد حسن – محمد حسنين.

وقرر المدير الفني «زروان» أن يكون غداً أول تجمع للفريق لبدء فترة الإعداد أستعداداً للموسم الجديد ، و إقامة معسكر مغلق في الفترة من يوم 24 سبتمبر حتى 8 أكتوبر القادم .