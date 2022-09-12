صلاح في اختبار صعب وليفاندوفيسكي يواجه فريقه السابق بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستأنف فعاليات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، بسبع مواجهات في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولعل أبرز هذه المواجهات ، اللقاء الناري الذي يجمع بايرن ميونخ الألماني بضيفه برشلونة الإسباني على ملعب أليانز أرينا.

ولم يسبق لبايرن الخسارة على ملعبه أمام برشلونة في ست مواجهات أوروبية سابقة، حيث فاز أربع مرات وتعادل مرتين.

واستهل بايرن مشواره في البطولة القارية، بفوز مثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في الوقت الذي اكتسح فيه برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النادي البافاري، في الوقت الذي لا يمتلك فيه إنتر وفيكتوريا بلزن أي نقاط.

وستكون الأضواء مسلطة على القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن والحالي لبرشلونة خلال المواجهة التي يحتضنها ملعب أليانز أرينا، وذلك في أول لقاء لأفضل لاعب في العالم مع فريقه السابق الذي حقق معه إنجازات تاريخية.

وقدم ليفاندوفسكي نفسه بأفضل شكل ممكن في ظهوره الاوروبي الأول مع النادي الكاتالوني، حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك فيكتوريا بلزن.

ومن جانبه يتطلع إنتر ميلان لمصالحة جماهيره بعد كبوة بايرن ميونخ، حينما يلاقي فيكتوريا بلزن خارج الديار.

وكان فيكتوريا بلزن خرج من دور المجموعات في أخر ثلاث نسخ لدوري الأبطال بعد أن حل ثالثا.

وفي المجموعة الأولى، يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال مع ضيفه الطموح أياكس أمستردام الهولندي.

وبدأ ليفربول مشواره في البطولة القارية بشكل كارثي وسقط على ملعب نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الوقت الذي اكتسح فيه أياكس ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات لنسخة 2020 /2021 من البطولة القارية حيث فاز ليفربول بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى، يحل نابولي ضيفا ثقيلا على جلاسكو رينجرز بعد غد الأربعاء.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض توتنهام الإنجليزي مواجهة صعبة أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويتنافس الفريقان على صدارة المجموعة الرابعة بعد فوز توتنهام في الجولة الأولى على ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدفين دون رد وفوز سبورتينج على ملعب اينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف نظيفة.

وستكون المواجهة الأخرى في المجموعة الرابعة بين مرسيليا وضيفه فرانكفورت، مشتعلة في ظل حرص كلاهما على استعادة توازنه بعد كبوة ضربة البداية.

والتقى الفريقان مرة واحدة من قبل لكن في موسم 2018 /2019 من الدوري الأوروبي، حيث فاز فرانكفورت 2 /1 ذهابا و4/ صفر إيابا.

ويشارك فرانكفورت في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن توج بلقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، بعد أن حقق خمسة انتصارات خلال ست من المباريات التي خاضها خارج ملعبه في طريقه لمنصة التتويج.

وفي المجموعة الثانية يخوض باير ليفركوزن الألماني مواجهة قوية أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الوقت الذي يلتقي فيه بورتو البرتغالي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وفاز أتلتيكو على ضيفه بورتو بهدفين لهدف في الجولة الأولى كما فاز كلوب بروج على ضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف.