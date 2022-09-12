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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 11:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 11:21 ص

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم؛ جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، الكيلو 92 اتجاه القاهرة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر-إسكندرية الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 92 اتجاه القاهرة، تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

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