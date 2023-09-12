العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في ضحايا الإعصار الذي ضرب ليبيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ببرقتين إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي؛ للتعزية في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة شرقي ليبيا.



وذكرت وكالة النباء السعودية "واس"، أن العاهل السعودي قال في برقيته " علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة ليبيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة".



كما تمنى في برقيته الشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين.



ومن جانبه بعث ولي العهد السعودي برقية تعزية للمنفي جاء فيها: "تلقيت نبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة".



كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وعودة المفقودين سالمين.



وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت في وقت سابق اليوم عن تعازي وتضامن المملكة مع ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.



وعبرت الوزارة في بيان عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.



وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.ك



كان المنفي قد أعلن أمس الاثنين أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.