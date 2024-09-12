الخارجية السعودية: يجب وضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة، مما أودى بحياة عدد من الأشخاص من بينهم، موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكدت المملكة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.

وجددت المملكة رفضها التام لاستهداف المنشآت والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكدةً المسئولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمس الأربعاء، أعلنت وكالة الأونروا مقتل ستة من موظفيها عندما ضربت غارتان جويتان مدرسة والمنطقة المحيطة بها في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن من بين القتلى، مدير مركز إيواء الأونروا وعددا من أفراد الفريق الذي يقدم المساعدات للنازحين. وقدمت الوكالة تعازيها لأسر وأحباء الضحايا.

وذكرت وكلة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن المدرسة قُصفت خمس مرات منذ بدء الحرب، قائلة إنها كانت تؤوي نحو 12 ألف نازح غالبيتهم من النساء والأطفال.