زادت مبيعات السيارات في الصين خلال أول 8 شهور من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى 77ر18 مليون سيارة جديدة، في حين زاد الإنتاج بنسبة 7ر2% إلى 67ر18 مليون سيارة.

وأشار اتحاد مصنعي السيارات في الصين إلى تراجع المبيعات خلال أغسطس الماضي فقط بنسبة 5% سنويا إلى حوالي 45ر2 مليون سيارة، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 2ر3% إلى 49ر2 مليون سيارة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شين شهيوا نائب الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات في الصين القول إن سوق السيارات الصينية على وشك دخول موسم ذروة المبيعات في إشارة إلى شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وفي معرض تسليطه الضوء على تأثيرات برامج الترويج واستبدال السيارات القديمة، قال تشين إن هذه التدابير ستساعد في تعزيز سوق السيارات لبقية هذا العام وإطلاق العنان لمزيد من الطلب في السوق المحلية.

في الوقت نفسه زادت صادرات السيارات في الصين بنسبة 4ر25% خلال أول 8 شهور من العام الحالي إلى 511 ألف سيارة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الصيني استمرار النمو السريع لإنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أول 8 شهور في العام الأول، واستمرار نمو حصة هذه المركبات من سوق السيارات في الصين بشكل عام.

وخلال تلك الفترة وصل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة من السيارات الكهربائية والهجين إلى 01ر7 مليون سيارة، بارتفاع نسبته 29% سنويا، في حين وصلت المبيعات إلى 04ر7 مليون سيارة بنسبة نمو 9ر30% سنويا. في حين بلغت حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق الصينية إلى 5ر37% من إجمالي المبيعات المحلية.