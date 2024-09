قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يشعر بالغضب إزاء مقتل 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بعد أن هاجمت طائرات إسرائيلية للمرة الخامسة مدرسة بالنصيرات في غزة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وخاصة حماية المدنيين، أمر لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي».

Outraged by the killing of 6 @UNRWA staffers after IL strikes hit - for the 5th time - a school in Nuseirat sheltering 12,000 displaced people



The disregard of the basic principles of IHL, especially protection of civilians, cannot & should not be accepted by the int. community.