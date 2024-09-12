صحة الإسكندرية: نقل 30 مصابا للمستشفيات جراء حادث هجوم كلب في الحضرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حضور 30 مصابًا بعقر من كلب ضال إلى مستشفياتها، بمنطقة الحضرة الجديدة.

وأشارت مديرية الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه فور وقوع الحادث، تم توجيه المصابين إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولفتت إلى أنه بعد مناظرة الحالات بالمستشفيات، تم إعطاء اللقاح لـ30 مصابًا، بينما كان من ضمن المصابين من استلزم إعطائهم المصل لوجود جروح غائرة، فيما خروج جميع المصابين من المستشفيات مع إلزامهم باستكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم ومسح محيط المنطقة، مع وضع إرشادات عامة للمواطنين من المختصين لتجنب مثل هذه الحالات، كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق بين جميع مؤسسات المحافظة بالمنطقة التي تم بها حادثة العقر وبجميع الأماكن الأخرى التي تم الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة بها.

جدير بالذكر أنه فور تلقي إدارة الطب الوقائي المعلومات عن الحادث، تم التواصل مع مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما وجهت الصحة، نصيحة للمواطنين أنه في حال التعرض لحادثة عقر يتم غسل المكان المصاب بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه فورًا لأحد مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، الموجودة على مستوى محافظة الإسكندرية لعمل الإسعافات الأولية وتقييم الحالة من قبل الطبيب لعمل اللازم، والمراكز موجودة بالأماكن الآتية:

"مستشفى أبو قير العام، مستشفى شرق المدينة، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى العامرية العام، مستشفى برج العرب المركزي، مستشفى رأس التين، مستشفى الحميات، مستشفى العجمي النموذجي".