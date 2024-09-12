نجم الزمالك السابق: جوميز يتفوق على الأهلي

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قال مصطفى ابراهيم نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان الأفضل خلال قمتين ضد الأهلي في ولاية البرتغالي جوزيه جوميز.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" أرى أننا كنا أفضل من الأهلي خلال قمتين الدوري والكأس تحت قيادة جوميز".

وواصل:" أتمنى أن يختار جوميز الطريقة الأنسب في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي، وأثق في قدراته الفنية في قراءة المباريات وخوض المواجهات الحاسمة".

يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض بالسعودية.

وتعد هذه هي أول مواجهة أفريقية تجمع الفريقين منذ نهائي القرن، لدوري أبطال أفريقيا نوفمبر 2020، والذي فاز فيه الأحمر بنتيجة 2-1.