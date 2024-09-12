الرئيس الألماني يقص شريط بوابة الأمل بالجامعة الألمانية الدولية ويلتقط صورا تذكارية مع الطلاب

افتتح الرئيس الألمانى فرانك شتاينماير، اليوم الخميس، مقر الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بقص شريط بوابة الأمل التى وضعت بالحرم الجامعي والتي ترمز إلى التعليم العابر للحدود وتجسد مبادئ الانفتاح وثقافة السلام العالمي، وتؤكد أن التعليم والعلم أساسً لعالم أكثر عدلا وسلامًا وترابطًا، حيث تعد هذه البوابة بمثابة نسخة مصغرة من المدخل الرئيسي لأكبر جامعة ألمانية عابرة للحدود في العالم.

والتقط الرئيس الألماني مجموعة من الصور التذكارية بصحبة طلاب الجامعة وسط أجواء من البهجة والفرحة سادت جميع الحضور.

رافق الرئيس الألمانى خلال الزيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف منصور، الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة GUC ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية GIU والدكتور جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وقال الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تعد مركزا إشعاعيا ثقافيا علميا حضاريا عالميا لنشر العلوم والتكنولوجيا الألمانية من أرض مصر لإفريقيا ودول الشرق الأوسط، ومنارة للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما عبر عنه مبنى الجامعة باستخدام شرائح النحاس في واجهة المبنى والتي تعكس بريق أشعة الشمس لتضفي خصوصية للمكان وتعطى رونقا خاصا لقلب العاصمة الجديدة.

وقال منصور، إن استخدام النحاس في واجهة مبنى الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الجديدة يحمل العديد من الدلالات من أهمها أن أشعة مصر وانعكاسها على النحاس يمثل نور المعرفة الذي يسطع من بلادنا للمنطقة والقارة الإفريقية، فضلا عن أن النحاس معدن نفيس ذو أهمية خاصة عند المصريين القدماء يحمل الطابع الفرعوني، لذا تم اختياره من الجانب الألماني ليوضع بجانب اللون الحجري على مبنى معاصر يمثل التكنولوجيا الألمانية، وهو تزاوج للحضارات ورمز للتعاون الأورو متوسطي.



وأضاف أن النحاس يعكس دفء مصر وتسامح أهلها واحتضانها للثقافات والشعوب المختلفة على مر الزمان، موضحا أن الجامعة الألمانية الدولية مركز إشعاع للعلم وهدية ألمانيا لمصر، ومنارة علمية لبلادنا مصر وقارة إفريقيا والمنطقة.

يذكر أن الجامعة الألمانية قامت من قبل باهداء نموذج بوابة الأمل إلى هيئة التبادل العلمى "DAAD"، وكذلك جامعة أولم بولاية فورتمبيرج والتى تعد «الجامعة الأم» للجامعة الألمانية بالقاهرة،وكذلك جامعة شتوتجارت الألمانية.

وتعد الجامعة الألمانية الدولية GIU مؤسسة ألمانية تهدف إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية والعالم، وإتاحة التعليم العالي الألماني وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم، باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجية الحديثة.

وتم إنشاء الجامعة الألمانية الدولية GIU بناءً على اتفاقية دولية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتضم الجامعة الألمانية الدولية ٧ كليات و٤٨ برنامجا، وهى كلية الهندسة وتشمل تخصصات، هندسة الميكاترونيك / اتوموتيف، وهندسة الروبوتات والتشغيل الآلي، وهندسة التحكم والميكنة، وهندسة القوى وأنظمة الطاقة الكهربائية ، وكلية الهندسة المعمارية وتشمل هندسة التصميم المعماري، وهندسة العمارة الداخلية، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وتشمل علوم البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات، وتكنولوجيا الإعلام، وكلية التصميم وتشمل تصميم الأزياء والحلي، والتصميم الصناعي.



وكذلك كلية إدارة الأعمال، وتشمل الإدارة الدولية، والتسويق الرقمى، والتمويل والعلوم المصرفية والمحاسبة، واللوجيستيات، والعقارات، والسياحة والفنادق، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكلية الهندسة الصيدلية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية البايو تكنولوجي.