ارتفاع سهم آي بي إم بنسبة 26% منذ بداية العام

اقترب سهم شركة الكمبيوتر والتكنولوجيا الأمريكية العريقة آي.بي.إم من تسجيل أول سعر قياسي له منذ أكثر من عقد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم إنترناشونال بيزنس ماشينز كورب (آي.بي.إم) بنسبة 26% منذ بداية العام الحالي متفوقة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم وألفابيت. جاء الأداء الجيد لسهم الشركة التي ظلت لسنوات عديدة مضت اسما غير مفضل بالنسبة للمستثمرين في سوق التكنولوجيا، في الوقت الذي تحول فيه تركيزها من أجهزة الكمبيوتر إلى البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية، في الوقت الذي تستعد فيه للاستفادة من الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ارتفع سعر سهم آي.بي.إم بنسبة 3ر1% ليسجل أعلى مستوى يومي لها على الإطلاق وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ 2013، قبل أن يخسر هذه المكاسب ويتراجع بنسبة 7ر0%.

وقال تيم باجليارا رئيس مجلس الإدارة ومدير الاستثمار في شركة كاب ويلث أدفايزورز "هذه انتصارات بطيئة ومستمرة في سباق هذا النوع من السندات". في حين مازالت شركة آي بي إم مهملة بعض الشيء في عالم التكنولوجيا، فإن "حركة الأسعار الأخيرة هي دليل على بدء الالتفات إلى قيمتها والنجاح الذي ستحققه على المدى الطويل".

وأظهرت أحدث بيانات أرباح آي.بي.إم زيادة أرباح نشاط استشارات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في الشركة إلى الضعف خلال الربع السابق من العام الحالي. وتتوقع الشركة زيادة حصة إيراداتها من البرمجيات. وشملت تحركات الشركة للانتقال من كونها شركة عملاقة في مجال صناعة أجهزة الكمبيوتر إلى التركيز على البرمجيات والخدمات الاستشارية، الاستحواذ على شركة ريد هات عام 2019 وأبيتو في العام الماضي. كما أعلنت الشركة في أبريل الماضي استحواذها على شركة الحوسبة السحابية هاشيكورب.

وأعلنت الشركة أمس اعتزامها الاستحواذ على شركة أكسيل ألفا الموفرة لخدمات شركة البرمجيات العملاقة أوراكل في واشنطن.

وتستهدف آي.بي.إم تعزيز خبراتها في مجال خدمات أوراكل الاستشارية، وبخاصة في مجال سلاسل الإمداد واللوجيستيات والتمويل وإدارة الأداء المؤسسي من خلال عملية الاستحواذ.

وقالت كيلي تشامبليس النائب الأول لرئيس شركة آي.بي.إم كونسالتنج في الأمريكيتين "إن الكثير من المؤسسات تعتمد على تطبيقات أوراكل في إدارة سير العمل وهي قلب نشاطها".

وأضافت "مع استحواذنا على أكسيل ألفا، ستكون آي.بي.إم في وضع أفضل لمساعدة عملائنا في استخدام وإدارة حلول أوراكل بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية للحصول على ميزة تنافسية".

ولم تكشف آي.بي.إم التفاصيل المالية للصفقة، والمنتظر اتمامها خلال الربع الأخير من العام الحالي.