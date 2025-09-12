رئيس جامعة بورسعيد يستقبل الدكتور كمال درويش لبحث التعاون في تطوير علوم الرياضة

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور كمال درويش أستاذ كلية علوم الرياضة بجامعة حلوان وأحد أبرز رموز الرياضة المصرية والأكاديمية، وذلك خلال زيارته للجامعة للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن حافظ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد، والتي جاءت بعنوان:

"تأثير استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد على إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".

وقبيل المناقشة، عقد رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور كمال درويش، بحضور الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد رزق المشرف على قطاع المدن الجامعية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الواسعة للدكتور درويش في مجال الإدارة الرياضية وإدارة المشروعات الكبرى.

كما استعرض رئيس الجامعة رؤية جامعة بورسعيد لتطوير البرامج الدراسية بكلية علوم الرياضة، وإدخال برامج دولية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى الإعداد لمشروعات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والانفتاح على العالم الخارجي من خلال السياحة الرياضية وتنظيم بطولات دولية على ملاعب الكلية، نظرًا لما تتميز به من موقع استراتيجي على قناة السويس وبنية تحتية متطورة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يستهدف إعداد نموذج عالمي يحتذى به في مجال علوم الرياضة، بما يضمن تأسيس منظومة إدارية حديثة تمنح خريجي الكلية شهادات مصرية معتمدة دوليًا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كمال درويش عن سعادته بالتعاون مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا حرصه على المساهمة في هذا المشروع الرياضي والأكاديمي الكبير من خلال خطة محكمة، وبالشراكة مع كيانات رياضية وأكاديمية بارزة داخل مصر وخارجها، بما يضمن تنفيذه على أفضل صورة.