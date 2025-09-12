 تركيا: القبض على 161 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش خلال أسبوع - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 12:42 م القاهرة
تركيا: القبض على 161 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش خلال أسبوع

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 12:31 م

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، إنه على مدار الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 161 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش .  

وأضاف الوزير عبر منصة إكس، أن المشتبه بهم كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعما ماليا، وقد ألقي القبض عليهم في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول وهي أكبر مدينة.

وقال يرليقايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.

ونفذ داعش هجمات عدة على تركيا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك قصف مزدوج على مسيرة سياسية في 2015 الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في أكثر هجوم إرهابي فتكا في البلاد.


