حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد في الدوري القطري

اقتنص فريق الوكرة تعادلًا مثيرًا أمام السد بنتيجة 2-2 بمشاركة لاعبه المصري حمدي فتحي في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة واستمر في أرض الملعب حتى نهاية المباراة ضد السد.

وتقدم السد بهدفين عن طريق أكرم عفيف وجيوفانى دا سيلفا فى الدقيقتين 18 و38، ولم يستسلم الوكرة الذي سجل هدفين في الدقيقتين 54 و73 عن طريق رضوان بركان.

ويحتل الوكرة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 8 نقاط، بينما يقع السد في المركز السادس برصيد 7 نقاط.