كارفاخال: ريال مدريد يسير في الطريق الصحيح بعد الفوز على إسبانيول

أكد داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، أن فريقه استحق الفوز على إسبانيول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورت» إسبانيا:«الفريق قدّم مباراة متكاملة دفاعيًا وهجوميًا، وحققنا المطلوب بحصد النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الدوري».

وأضاف: «بدأنا نستوعب طريقة لعب المدرب تشابي ألونسو بشكل أكبر، وهذا سيظهر بصورة أوضح على أداء الفريق خلال الفترة المقبلة».

وكان البرازيلي إيدير ميليتاو قد افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 22، قبل أن يعزز الفرنسي كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 47، ليواصل الميرنجي تحقيق العلامة الكاملة بـ 15 نقطة من 5 مباريات متتالية.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.