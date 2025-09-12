أخصائي روماتيزم بالمنيا يخاطب وزير التعليم لمراعاة حالة الطلاب المصابين بالروماتيزم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسل الدكتور هاني إسحق شحاته، أحد قيادات مديرية الصحة بالمنيا وأخصائي الروماتيزم، فاكسًا إلى وزير التربية والتعليم يطالب فيه بإصدار تعليمات هامة بشأن الطلاب المصابين بمرض الروماتيزم، خاصة بعد وفاة تلميذ الأسبوع الماضي بأحد مراكز المحافظة داخل الفصل أثناء البرنامج العلاجي، دون معرفة تاريخه المرضي.

وقال شحاتة في رسالته: "أناشد وزير التربية والتعليم مراعاة الحالة الصحية لأبنائكم الطلاب المصابين بالروماتيزم، الذين يعانون من آلام مبرحة مع تورم بالمفاصل وتيبس صباحي، بالإضافة إلى التعب البدني معظم ساعات اليوم والآثار الجانبية للأدوية".

وأوضح أن الأطفال المصابين بالروماتيزم والالتهاب الروماتويدي يجدون صعوبة في الكتابة والحركة، خاصة في الفترة الصباحية، وقد يضطرون للغياب قهريًا أثناء الهجمات الشتوية، مشيرًا إلى أن المعايير الدولية تسمح بتطبيق بعض الاستثناءات لهؤلاء الطلاب بعد تقييم حالتهم الصحية عبر اللجان الطبية المختصة.

وأضاف شحاتة مقترحاته لمراعاة الطلاب المصابين بالروماتيزم، وتشمل:

- الإعفاء من طابور الصباح والسماح بالتأخير بسبب التيبس الصباحي.

- توفير نسختين من كتب الدراسة: واحدة للمنزل وأخرى للمدرسة لتجنب حمل الحقيبة ذهابًا وإيابًا.

- السماح بتناول الطعام والشراب والأدوية في أي وقت وفق الخطة العلاجية.

- السماح للطالب بالخروج للتحرك في الممرات أو الفناء بين الحصص لتجنب التيبس.

- الإعفاء من الكتابة على السبورة والسماح بالتفاعل الشفهي بدلًا من الكتابي.

- تمكين ولي الأمر من مساعدة الطالب في تدوين الواجب المنزلي.

- توفير موعد بديل لاختبارات التقييم في حال غياب الطالب لأسباب صحية.

- قبول العذر الطبي عن غياب الطالب لظروفه الصحية.

- التواصل الفوري مع ولي الأمر عند حدوث أي طارئ طبي للطالب.

- الإعفاء من النشاط الرياضي إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.