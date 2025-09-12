الناتو يعتزم تعزيز الدفاعات الجوية بعد انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إن الحلف بصدد إطلاق مبادرة جديدة لحماية الدول الأعضاء في الحلف الواقعة شرقي أوروبا، عقب انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي.

وتابع روته، متحدثا إلى جانب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا أليكسوس جرينكويتش، أن المهمة الجديدة ستعمل على "تعزيز موقفنا بشكل أكبر على طول جناحنا الشرقي"، وستشمل مجموعة من القدرات التي ستوفرها عدة دول أعضاء في الناتو.

وفيما يتعلق بالحادث الذي اخترقت خلاله 19 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، أوضح روته، "تقييمنا للحوادث التي وقعت أمس الأول الأربعاء ما زال جاريا، وبغض النظر عما إذا كانت تصرفات روسيا متعمدة أم لا، فإن روسيا قد انتهكت أجواء الناتو".

وأضاف: "سواء كان ذلك مقصودا أم لا، فهو أمر خطير وغير مقبول".

وأكد روته، أن حادث يوم الأربعاء كان "أكبر موجة من انتهاكات المجال الجوي لحلف الناتو"، مشيرا أنه لم يكن حادثا منفردا، إذ سبقته حوادث مماثلة في رومانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.