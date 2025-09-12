هل يشارك أوشينج مع الزمالك ضد المصري؟

يستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويأمل الزمالك في العودة سريعا إلى درب الانتصارات بعد خسارة أولى تعرض لها هذا الموسم على يد فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك مباراة السبت بعدما دعم قائمته بالتعاقد مع الكيني بارون أوشينج الظهير الأيمن الشاب، والذي جاء قيده تحت السن.

لكن موقف أوشينج لم يتحدد بشكل نهائي من المشاركة في مباراة المصري، بينما أكد مصدر داخل النادي أن اللاعب يتدرب بشكل طبيعي ولا يعاني من أي مشاكل بدنية قبل مباراة السبت.

وسيكون البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني هو المسؤول عن قرار مشاركة اللاعب، لكن على الأرجح سيكون ضمن القائمة فقط وقد لا يبدأ في التشكيل الأساسي ضد المصري، نظرا لحاجته لمزيد من الوقت من أجل الدخول في حسابات الجهاز الفني والاعتياد على طريقة اللاعب خاصة مع جاهزية عمر جابر للعب.