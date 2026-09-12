إسرائيل: العثور على جثة عنصر في وحدة اليمام بعد 3 أيام من البحث

عثرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، على جثة عنصر في وحدة اليمام التابعة للشرطة الإسرائيلية، إيتي فرسون (23 عامًا)، من سكان حيفا، بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث عنه في شاطئ الطلاب بالمدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن جثة فرسون عُثر عليها دون علامات حياة، بعد عملية بحث واسعة ومتواصلة استمرت ثلاثة أيام، وشارك فيها عدد كبير من القوات والوسائل، فيما لا تزال ظروف وفاته قيد التحقيق، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وشملت عمليات البحث استخدام طائرات بدون طيار "درون"، ومروحية تابعة للشرطة، وطائرات خفيفة، وقوارب، ودراجات مائية، وخيول ومركبات رباعية الدفع، وتركزت عمليات التمشيط في الجو وعلى امتداد شاطئ البحر وفي المياه، ليلًا ونهارًا.

وشارك في عمليات البحث أفراد شرطة ومتطوعون من منطقة الساحل، وعناصر من حرس الحدود، ووحدات جوية وبحرية، وفرسان وكلاب بوليسية، إلى جانب وحدة "يلتام" التابعة لسلاح البحرية، ووحدة "لهافاه" التابعة للإطفاء والإنقاذ، ووحدات الإنقاذ التابعة للشرطة، وبلدية حيفا، وفرق الإسعاف والإنقاذ، وغواصين ومنقذي شواطئ، ومتطوعين مدنيين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها وفاة فرسون، الذي يحمل رتبة رقيب أول، مشيرة إلى أنه توجه ظهر الخميس إلى شاطئ الطلاب في حيفا، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ساعات المساء، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات البحث عنه إلى أن عُثر على جثمانه اليوم.

وبحسب الشرطة، التحق فرسون في يناير 2023 بدورة طيران، وفي أغسطس من العام نفسه انتقل إلى الخدمة الإلزامية في حرس الحدود.

وبعد إتمام تدريبه كجندي، واصل مسارًا مخصصًا للتدريب على العمل السري، قبل أن يلتحق بفريق المراقبة والطائرات المسيرة في "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب" التابعة لحرس الحدود.

وفي ديسمبر 2025، التحق بالخدمة الدائمة في الوحدة.