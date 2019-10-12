وزير الداخلية الألماني: ندرس حظر نشاط ست جماعات يمينية

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الجمعة أن وزارته تدرس حظر أنشطة ست جماعات يمينية متطرفة في البلاد.

وقال الوزير في تصريحات لبرنامج "ما العمل؟" الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني: "حين تتوافر الشروط القانونية سنتدخل بالفعل، وعليهم أن يعلموا أننا نعد حظرا لست جماعات وبهمة عالية"، غير أنه لم يذكر أسماء هذه الجماعات.

ويمكن حظر نشاط الاتحادات التي تعمل ضد الدستور في ألمانيا من داخل الولايات.

أما بالنسبة للجماعات التي يمتد نشاطها في أكثر من ولاية ألمانية، فيتولى المسؤولية عنها وزير الداخلية الاتحادي.

ووصف زيهوفر حالة التهديد التي يشكلها الإرهاب اليميني مجددا بأنها عالية للغاية، مبينا بالقول: "تصنيف التهديد بأنه "عال" يعني التحسب التام لهجمات إرهابية كما في حالة وجود إرهاب من الجماعات الإسلامية."

وسئل زيهوفر عن احتمالية تحمل حزب البديل من أجل ألمانيا مسؤولية ما في الهجوم اليميني الإرهابي على كنيس هاله، كما يرى بعض الساسة، فرد قائلا إنه يشعر بالقشعريرة لدى حديث بعض الأشخاص وحين يسمع بعض الخطب، "لذلك فإن من المفضل أن يتشاور حزب البديل الألماني بصورة جيدة من أجل النأي بنفسه عن هؤلاء الأشخاص وعن مثل هذه الخطب، وأنا أنتظر ذلك بصفتي وزيرا للداخلية".