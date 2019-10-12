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سبورتنج يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

محمد مجدي
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 6:48 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 6:48 م

تأهل فريق سبورتنج لكرة اليد إلى نهائي بطولة إفريقيا والتي تُقام في الرأس الأخضر بعد الفوز على شباب كينشاسا الكونغولي في الدور نصف النهائي والتي جمعتهما مساءاليوم السبت.

ونجح سبورتنج في التغلب على شباب كينشاسا بنتيجة 27/20 ليصبح أول المتأهلين للدور النهائي من البطولة الإفريقية وسينتظر الفائز من مباراة الزمالك أمام إنتر كلوب الأنجولي في الدور ذاته والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وكان سبورتنج قد صعد لربع النهائي، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط.

وقطع الفريق السكندري، تذكرة العبور للمربع الذهبي، بفوزه على نظيره فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 29-23 في دور الثمانية.


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