أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن تصريحات "بعض" المسئولين خلال الفترة الماضية، تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير الأحمر والزمالك.

و قال "إكرامي" في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة: "التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة".

وأضاف: "علاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جداً داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائماً، لكن في الأونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".

ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.

وعن جلوسه بديلا، أوضح: "ليس سهلاً أن تجلس بديلاً بعد 9 مواسم من المشاركة أساسياً، لكن رحيلي عن الأهلي لهذا السبب غير مطروح، أعمل بجد لاستعادة موقعي في تشكيل الفريق بكل تنافس شريف".

وتابع إكرامي :"علاقتي بالأهلي مستقرة، لأنني في بيتي، وهذا لا يتعارض مع طموحي في المشاركة أو كونني موظفاً أقبل بعدم اللعب، لكن لا خيار أخر سوى البقاء في النادي الأهلي حتى انتهاء مسيرتي".

وأنهى حارس الأهلي، تصريحاته، قائلًا : "طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل استهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى".