مدرب السودان يكشف أسباب الفوز على غينيا الاستوائية

أعرب كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني، عن رضاه الكبير بفوز فريقه على غينيا الاستوائية 1-0، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأوضح أبياه أن المباراة كانت صعبة، مؤكداً أن الفوز يمنح السودان دفعة قوية نحو التأهل إلى الدور المقبل.

وأشاد بأداء لاعبيه، مشيراً إلى سيطرتهم على الشوط الثاني وقدرتهم على ترجمة الأفضلية إلى هدف منحهم النقاط الثلاث.

وأشار المدرب السوداني إلى صعوبة المباراة نظراً لطموح المنافس، لكنه شدد على أن لاعبيه تعاملوا مع الظروف والتحديات بنجاح، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام الجزائر 3-0 في الجولة الأولى.

ويستعد المنتخب السوداني لمواجهة بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل، في حين يلتقي منتخب الجزائر مع غينيا الاستوائية في التوقيت ذاته، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.