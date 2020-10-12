 بقيمة 368 مليون جنيه.. كفر الشيخ تستقبل 73 ألف و571 طلب تصالح - بوابة الشروق
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بقيمة 368 مليون جنيه.. كفر الشيخ تستقبل 73 ألف و571 طلب تصالح

جمال نور الدين
جمال نور الدين
محمد نصار:
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:01 م

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم جميع التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبال المواطنين في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، حتى يتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية.

وأضاف نور الدين أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 73 ألف و571 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 368 مليون و313 ألف جنيه، موضحا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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