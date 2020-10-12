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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:53 ص

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و 703 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 97 إصابة الجديدة، كانت 68 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 433 حالة، كما تعافى من المرض 36 حالة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 22 الفا و 729 شخصا.

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