العمل يعود لطبيعته بمحكمة شمال الجيزة بعد انتهاء خبراء المفرقعات من تمشيطها

عادت دورة العمل داخل داخل محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، إلى طبيعتها بعد انتهاء خبراء المفرقعات من أعمال التمشيط داخل المحكمة وخارجها والتأكد من عدم العثور على أية متفجرات داخل المحكمة أو خارجها.

وقال أحد شهود العيان لـ"الشروق"، أن تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور عاملة نظافة بالطابق الثالث بالمحكمة اشتبهت في وجود جسم غريب معلق على أحد الجدران فتم إبلاغ الأمن، الذى أخلى المحكمة على الفور ونقل جميع وكلاء النيابة إلى نيابة أوسيم في المبنى المجاور بشارع السودان لمباشرة أعمالهم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخبراء مفرقعات، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المحكمة، وأخلت مبنى المحكمة من العاملين والمترددين عليها حرصا على سلامة الأرواح، وتسهيل مهمة رجال المفرقعات.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة نفى ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على "قنبلة" بمبنى محكمة شمال الجيزة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة وبالانتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.