مسؤول: هدف الصين المناخي لعام 2060 يشمل جميع غازات الاحتباس

صرح هي جيانكون، مستشار سياسة المناخ الصيني اليوم الاثنين، في مؤتمر يحدد خريطة الطريق الخاصة ببلاده للوصول إلى هدفها، بأن تعهد الصين بشأن حياد الكربون لعام 2060 يشمل جميع غازات الاحتباس الحراري، وليس ثاني أكسيد الكربون فقط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن هدف حياد الكربون الشهر الماضي في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة، لم يُدرج تفاصيل حول ما إذا كانت بلاده سوف تستهدف ثاني أكسيد الكربون فقط أم الغازات الأخرى التي تساهم في الاحتباس الحراري أيضا، مثل الميثان والأوزون وأكسيد النيتروز.

ويجب أن تعلن الصين عن مساهمات محددة وطنيا أكثر طموحا في خطة باريس للمناخ، بما في ذلك زيادة هدفها خفض كثافة الكربون واستهداف زيادة حصة مصادر الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه حتى تلك الخطة الأكثر طموحا، لن تضع الصين على طريق الحفاظ على الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لذلك سيتعين على الصين توسيع نطاق الأهداف بشكل أكبر بعد عام 2030.

وسوف يكون إجمالي الاستثمار المطلوب من قطاع الطاقة للفترة من 2020 إلى 2050 للوصول إلى سيناريو 5. 1 درجة هو 7. 137 تريليون يوان (20 تريليون دولار).

أما سيناريو الدرجتين فسوف يتطلب استثمارات إجماليها 1. 99 تريليون يوان.