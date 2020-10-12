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توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الصين وكمبوديا

بنوم بنه - د ب أ:
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:26 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:26 م

وقعت كمبوديا والصين، اليوم الاثنين، اتفاقية للتجارة الحرة، في مراسم أقيمت في بنوم بنه.

 

ويعتبر الاتفاق هو أول اتفاقية تجارة حرة ثنائية لكمبوديا، وقد تم الانتهاء منها في شهر يوليو الماضي، بعد سبعة أشهر فقط من بدء المحادثات في يناير.

 

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي قد قام بزيارة كمبوديا لحضور مراسم توقيع الاتفاقية، وانضم إليه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.

 

يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين كمبوديا والصين قد بلغ أكثر من 9 مليارات دولار في العام الماضي. وبلغت قيمة واردات كمبوديا من الصين في عام 2019 أكثر من 8 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الصين أقل من مليار دولار.

 

وتم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية بوصفها "علامة فارقة"، دون أن يتم الإعلان إلا عن القليل بشأن تفاصيلها.

 


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