رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، إلى توحيد الجهود والمواقف العربية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدّد السوداني، خلال استقباله مساء اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في مؤتمر العمل العربي، على "موقف العراق المبدئي ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة أن تتوحد الجهود والمواقف العربية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال اللقاء بحث العمل العربي المشترك، وأهمية تفعيل المواثيق والإتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الإقتصادي وباقي الإتفاقيات التي تعزز قوة ومكانة المنظومة العربية، بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.



