 التعادل يخيم على مواجهة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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التعادل يخيم على مواجهة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي

محمد عاطف
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 10:38 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة يوفنتوس وإيه سي ميلان، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أليانز، في إطار منافسات الدوري الإيطالي «سيريا آي».

سيطر لاعبو يوفنتوس على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن تألق الحارس مايك ماينان حرمهم من تسجيل هدفا لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ميلان رصيده للنقطة 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر والذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم.

فيما وصل رصيد فريق يوفنتوس إلى النقطة 65 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع.


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