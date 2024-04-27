يوسف الحسيني يستنكر مزاعم غلق معبر رفح: هل عيون الشاحنات تنفجر في غزة مثلا؟!

استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، المزاعم الخاصة بإغلاق مصر لمعبر رفح البري ومنعها إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا إن ما يزيد عن 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة مصرية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «لو مصر لا ترسل المساعدات ولا تفتح المعبر، إزاي الشعب الفلسطيني عايش بقاله 203 يوم؟».

وتساءل عن الطريقة التي تصل بها المساعدات لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود، على مدار ما يزيد عن 200 يوم تحت القصف والحصار.

وأضاف: «السولار والبنزين والغاز المسال والمواد التموينية والأكل والشرب والمساعدات الطبية وآلاف الشاحنات دخلت غزة إزاي، كان في عيون شاحنات تنفجر في غزة مثلا؟!»، بحسب وصفه.

ونفى إمكانية الوصول إلى غزة إلا عن طريق معبر رفح، والطائرات المصرية والعربية والدولية التي تنفذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، لمساعدة أهالي القطاع على مواصلة النضال.

وذكر أن «مصر صاحبة المقترح الرئيسي لحل الوضع المتفاقم في غزة، عن طريق الوصول إلى هدنة أو صفقة تبادل أو حل الدولتين»، مؤكدًا أنها «الشريك الرئيسي والمركزي في وضع الحلول».

واستطرد: «هل الحاجات اللي رايحة بتختفي في بوابة دودية؟ بندخلها من عند المعبر وبتروح للكون الموازي؟! أنت قادر تعلي صوتك إن الحاجة مبتوصلش لإن مصر قافلة المعبر، ومش قادر تقول إن الصهاينة يقفلوا من ناحيتهم أو يتعنتوا في دخول المساعدات، أنت غريب يا آخي».



