مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتجه إلى لبنان للمشاركة بمفاوضات ترسيم الحدود

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى لبنان للمشاركة في افتتاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن حدودهما البحرية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتنطلق المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، يوم الأربعاء المقبل، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في قرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.

وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الخميس قبل الماضي، التوصل لتفاهمات حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليه.