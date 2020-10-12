 الديمقراطيون يركزون على الرعاية الصحية في جلسات مجلس الشيوخ لاعتماد تعيين باريت بالمحكمة العليا الأمريكية - بوابة الشروق
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الديمقراطيون يركزون على الرعاية الصحية في جلسات مجلس الشيوخ لاعتماد تعيين باريت بالمحكمة العليا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 7:15 م

أوضحت السيناتور دياني فينشتاين ، وهي أرفع عضو ديمقراطي باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ، أن حزبها سوف يركز اهتمامه على الرعاية الصحية أثناء جلسات الاستماع الخاصة باعتماد تعيين آمي كوني باريت بالمحكمة العليا.

وكرست فينشتاين معظم تعليقاتها الافتتاحية في التحذير من أن الجمهوريين يحاولون العمل من خلال المحاكم على إلغاء قانون الرعاية الميسرة المعروف باسم "أوباما كير" الذي يتيح التأمين الصحي للجميع.

وقالت فينشتاين "لا يمكننا العودة إلى تلك الأيام عندما كان يتم حرمان الأمريكيين من مظلة التأمين الصحي أو تكليفهم مبالغ طائلة". وقالت السيناتور البارزة إنها تخشى أن تحكم باريت لصالح تقييد الحماية الصحية للمرضى.

كما كررت فينشتاين اعتراض الديمقراطيين على عقد جلسات الاستماع في وقت باتت فيه الانتخابات الأمريكية على الأبواب. وقالت "أعتقد أنه يجب علينا عدم المضي قدما في هذا الترشيح".

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