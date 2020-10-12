 الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي نافالني - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي نافالني

هديل هلال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:34 م

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

جدير بالذكر أن مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، الذي عالج قائد المعارضة الروسية أليكسي نافالني، في 24 أغسطس الماضي، قال إن الاختبارات تشير إلى أنه نافالني أصيب بالتسمم.

وذكرت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية، أنه تعرض للتسمم بعد تناوله كوب شاي وقد أصيب بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.

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