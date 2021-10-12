أفادت تقارير إعلامية بأن عملاق التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند" المثقلة بالديون تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز إيشيا" أن هذه المرة الثالثة التي تفشل فيها الشركة في سداد المدفوعات في غضون ثلاثة أسابيع، في أعقاب دفعتين أخريين لم تسددهما في سبتمبر.

وأشارت الشبكة إلى أن التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة قد يؤدي إلى تسريع مخاطر حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين، حيث سيتعين على "إيفرجراند"، التي تضخمت ديونها إلى حوالي 2 تريليون يوان (310 مليار دولار)، الاستمرار في سداد مدفوعات فوائد ضخمة على السندات.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف التداول في أسهم "إيفرجراند" في بورصة هونج كونج منذ 4 أكتوبر الجاري، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.

وتشارك الشركة الصينية أيضا في العديد من الأعمال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية، والتي أدت إلى تضخيم ديونها، حيث أعلنت وحدة السيارات الكهربائية في الشركة، أمس /الإثنين/ أنها ستبدأ في تصنيع هذه المركبات العام المقبل، بعد أن كشفت، في أغسطس الماضي، أنها تدرس بيع الوحدة.