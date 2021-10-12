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ارتفاع الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 0.6% سنويا

علم اليابان
علم اليابان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 8:56 ص

 أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي للبنوك في اليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 6ر0% سنويا إلى 140ر577 تريليون ين (09ر5 تريليون دولار).

كان إجمالي الإقراض المصرفي قد سجل خلال آب/أغسطس زيادة نسبتها 6ر0% سنويا أيضا.

ومع استبعاد صناديق التوفير، فإن إجمالي الإقراض المصرفي سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 4ر0% سنويا إلى 84ر500 تريليون ين، بعد زيادته بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

وزادت القروض من صناديق الادخار خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7ر1% سنويا إلى 599ر76 تريليون ين، بعد زيادتها بنسبة 4ر2% خلال آب/أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت القروض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4% سنويا إلى 732ر3 تريليون ين.


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