أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي للبنوك في اليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 6ر0% سنويا إلى 140ر577 تريليون ين (09ر5 تريليون دولار).
كان إجمالي الإقراض المصرفي قد سجل خلال آب/أغسطس زيادة نسبتها 6ر0% سنويا أيضا.
ومع استبعاد صناديق التوفير، فإن إجمالي الإقراض المصرفي سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 4ر0% سنويا إلى 84ر500 تريليون ين، بعد زيادته بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.
وزادت القروض من صناديق الادخار خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7ر1% سنويا إلى 599ر76 تريليون ين، بعد زيادتها بنسبة 4ر2% خلال آب/أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت القروض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4% سنويا إلى 732ر3 تريليون ين.