ماليزيا تسجل 7 آلاف و276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 آلاف و276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبدالله قوله، إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و353 ألفا و579 حالة، منذ بدء الجائحة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 27 ألفا و422 حالة.

وكانت السلطات الماليزية قد سمحت ابتداء من أمس الاثنين للمواطنين الملقحين ضد فيروس كورونا بالتنقل خارج منطقة إقامتهم، وذلك بعد رفع حظر كان مفروضا منذ مايو الماضي ضمن إجراءات الإغلاق التي كانت مفروضة لمواجهة الفيروس.

ويأتي تخفيف الإجراءات في ماليزيا، التي يبلغ تعداد سكانها 33 مليون نسمة، بعدما بلغت نسبة الملقحين من البالغين 90%، وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية لأدنى مستوى منذ يوليو الماضي، حيث سجلت ماليزيا أمس الاثنين نحو 6700 حالة إصابة جديدة.