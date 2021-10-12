قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة تتابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا بشكل دقيق، لافتًا إلى أن إصابات الفيروس تزداد بالعشرات وليس المئات أو الآلاف.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن مصر في مرحلة تصاعد الحالات بالموجة الرابعة، مشيرًا إلى أن الحالات المعلنة والمرصودة رسميًا جزء من الحالات العامة.

ولفت إلى أن الأطباء اكتسبوا خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع الحالات المصابة بـ«كوفيد - 19»، موضحًا أن الحالات التي تدخل العناية المركزة أو المستشفيات أو توضع على أجهزة التنفس الصناعي تتراوح ما بين 10% إلى 15% من مجموع الحالات.

وأشار مستشار الرئيس للصحة، إلى أن الدولة تسعى منذ فترة طويلة لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم ضد كورونا، قائلًا إنها بدأت حملة مكثفة لتطعيم تلك الفئات قبل بداية العام الدراسي.

وذكر أن الدولة نجحت في تلقيح عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المنظومة التعليمية وطلاب الجامعات ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنها تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتباعد في بعض الأماكن التي تشهد تكدسًا.

ونوه إلى أن خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تتمثل في إصابتهم بأعراض أو نقلهم العدوى إلى الآخرين، متابعًا: «يتم رصد الوضع الوبائي وعدد الحالات المصابة، ولجنة إدارة الأزمة تتعقد وتتخذ قرارًا يتصل بهذا الوضع».