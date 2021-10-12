الرئيس السيسي في قمة فيشجراد: مصر لم تلق باللاجئين في البحر أو المصير المجهول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تلق باللاجئين الذين تستضيفهم في البحر أو المصير المجهول، ذاكرا أن الدولة دعمتهم في المجتمع.

وأضاف خلال كلمته على هامش قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن تجمع اللاجئين في معسكرات، أو تصدرهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن مصر تسعى للتقدم في المجالات كافة؛ من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، مستشهدا بالمبادرة التي تحمل نفس الاسم -حياة كريمة- والتي تستهدف تطوير حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري.

وأكد ضرورة تفهم أعضاء مجموعة فيشجراد لما يحدث في مصر، متابعا: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.