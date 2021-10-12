قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لم تفتتح المتحف المصري الكبير هذا العام لأنها لا ترغب في إقامة حفل افتتاح ويحضر به 50 شخصًا فقط؛ بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قررت إرجاء كل شيء للعام المقبل بالنسبة للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحفل سيشهد حضورًا عالي المستوى.

وأشار إلى أنه يجري زيارة إلى الأقصر كل أسبوع أو 10 أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة العمارات والشوارع والأرصفة واللوحات وترميم الآثار والكورنيش والممشى، مؤكدًا أن المحافظة تبذل مجهودًا ضخمًا في الترميم.

ولفت وزير الآثار، إلى أن «مدبولي» والوفد الوزاري المرافق، تحرك بعد انتهاء الجزء الأثري والسياحي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة «إسنا»، موضحًا أن الجولة تضمنت زيارة قريتين ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومعبد إسنا ووكالة الجداوي وسوق إسنا.

وذكر أن رئيس الوزراء سيتبنى بنفسه تطوير «إسنا» لوضعها مرة أخرى على خريطة السياحة كما كانت طوال عمرها من خلال تطوير السوق والمرسى والشارع المؤدي إلى المدينة، منوهًا إلى أن المدينة تعثرت بشدة خلال السنوات الأخيرة لأسباب عديدة.