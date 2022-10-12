شولتس يعلن إمكانية تحقيق هدف توفير 400 ألف شقة بأسعار معقولة سنويا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن تحقيق هدف الائتلاف الحاكم الخاص بتوفير 400 ألف وحدة سكنية جديدة، بأسعار معقولة، سنويا، وذلك رغم الشكوك الكبيرة التي يثيرها قطاع الإسكان حيال إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وفي أعقاب مشاورات أجراها "تحالف الإسكان الميسر"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء:" يجب أن نحقق هذا ويجب أن نواصل البناء بهذا المقدار لفترة طويلة وبشكل مستمر، أعتقد أن هذا سينجح".

وأوضح شولتس أن الطلب على السكن لم يتراجع، مشددا على أهمية المضي قدما بشكل تدريجي، كما حذر من تراجع وتيرة البناء بعد تحقيق الهدف " وبالطبع لن يسير الأمر بدون دعم شامل"، وتابع أن الحكومة قررت لهذا السبب توفير 5ر14 مليار يورو بحلول عام 2026، ووصف شولتس هذا المبلغ بأنه "مبلغ قياسي".

وأضاف شولتس: "نأمل أن تقدم الولايات إسهاماتها بحيث يمكن أن يسير الأمر بشكل جيد".

من جانبها، قالت وزيرة الإسكان كلارا جافيتس المنتمية أيضا إلى حزب شولتس الاشتراكي إن "تحالف الإسكان الميسر" أعد 187 إجراء تهدف إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة للشباب والكبار وإلى حماية المناخ وتعزيز صناعة البناء والعقارات.

وأضافت الوزيرة أن هذه "حزمة لها وزنها" مشيرة إلى أن الاتفاقات خطوة أولية مهمة " وهذه ليست نهاية العملية إذ إنه لن يتم الوصول إلى نهاية العملية إلا إذا رفعنا القدرات في قطاع البناء في ألمانيا بحيث نستطيع أن نبني 400 ألف وحدة سكنية (في العام)".