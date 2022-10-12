وزير الدفاع الأمريكي: نبحث سبل تعقب الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن مجموعة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا بحثت إجراءات تعقب الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن: "بحثنا في اجتماع اليوم الإجراءات التي ستطبقها أوكرانيا لضمان إمكانية تعقب الأسلحة المتطورة بشكل كامل"، وفقا لما ذكرته وكالة"نوفوستي" الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 4 أكتوبر عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا.

وعارض عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، بول أنطون جوسار، مساعدة كييف، واصفا بايدن بـ "المجرم" لمساعدته كييف وتمويل الحرب.