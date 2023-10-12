مستشار ألمانيا يتعهد لإسرائيل بدعم عملي

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بدعم عملي لإسرائيل في ظل النزاع القائم مع حركة حماس.

وأكد شولتس اليوم الخميس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "تضامنا لن يقتصر على الكلمات، طلبت من رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو البقاء على اتصال وثيق معنا وإطلاعنا على أية احتياجات للدعم"، وأشار إلى أن ذلك يسري مثلا على رعاية الضحايا.

وأضاف المستشار الألماني، أن الحكومة الاتحادية سوف تفحص أية طلبات دعم أخرى قادمة من إسرائيل وستستجيب لها دون تأخير.

يذكر أن إسرائيل طلبت من ألمانيا بالفعل ذخيرة لسفنها الحربية، وذلك بحسب تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صباح اليوم في بروكسل على هامش اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو".