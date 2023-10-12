تقارير توضح حقيقة إضاءة ملعب ويمبلي بألوان دعم للكيان الصهيوني

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إنه من غير المرجح أن يقوم اتحاد كرة القدم الإنجليزي بإضاءة قوس ويمبلي بألوان العلم الصهيوني بسبب مخاوف من ردة الفعل العنيفة من بعض المجتمعات.

وكانت الحكومة البريطانية قد وجهت رسالة تشجيع للهيئات الإدارية في الرياضة على التعليق بشكل مناسب بالهجمات التي وقعت في إسرائيل هذا الأسبوع من خلال إظهار الدعم .

ولم تطالب الحكومة البريطانية الاتحاد الإنجليزي إضاءة قوس ويمبلي.

وأكدت " بي بي سي " البريطانية أنه سيتم نقل رسالة السلام والوحدة قبل لقاء إنجلترا ضد أستراليا في مباراة ودية يوم الجمعة.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد تواصل مع الاسترالي للتأكيد أنه سيكون هناك دعم للقتلي الأسرائيليين قبل انطلاق المباراة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أضاء في العام الماضي القوس باللونين الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا تضامناً مع البلاد بعد الغزو الروسي لها.

ويشعر كبار المسؤولين من الاضاءة للكيان الصهيوني أن ذلك سيجعلهم ينحازون لطرف على حساب آخر .