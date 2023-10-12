حماس تؤكد التزامها باحترام قوانين الحرب وتجنب استهداف المدنيين

أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التزام جناحها العسكري كتائب القسام والفصائل الفلسطينية باحترام قوانين الحرب والقانون الإنساني.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن فصائل "المقاومة" الفلسطينية حريصة على تجنب استهداف المدنيين والأطفال والنساء.

وقال الرشق إنه "في ظل ما يتردد من معلومات مزيّفة يتم تداولها في وسائل الإعلام الغربية على أنها حقائق، فإننا ندعو وسائل الإعلام الغربية إلى التحقّق مما يصلها من الاحتلال الفاشي ومصادره من معلومات ومواد مغلوطة ومزيفة".

وأضاف "تابعنا ما ورد على صحيفتي واشنطن بوست ولوس أنجليس تايمز، من تراجع عن رواية قتل المقاومة للأطفال واعتدائها على النساء، فإن العالم سيكتشف زيف الرواية الإسرائيلية وأكاذيبها، عن فظائع مزعومة ارتكبتها المقاومة".

وذكر المسئول في حماس أن "تلك المزاعم لم يثبت أي رواية منها، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم هذه المزاعم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس طوفان الأقصى.