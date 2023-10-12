المرشح الرئاسي حازم عمر: تآكل الطبقة الوسطى أحد أهم عيوب برنامج الحكومة

كشف المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2024، عن أحد أسباب ترشحه للانتخابات، والذي جاء انطلاقا من مبدأ تواصل الخبرات وتسليم الأجيال.



وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء: «أنا من جيل الوسط، ونحتاج لأن يكون لدينا ثراء ورؤى مختلفة تصب في صالح المواطن ونتنافس ونجتهد من أجل حب الوطن»، منوهًا بأن الرئيس السيسي هو المرشح الأقوى ولديه خبراته الكبيرة، ولكن هذه المرحلة لها تحديات مختلفة عن الفترة الماضية، في ظل التحديات الاقتصادية الضخمة، بالإضافة إلى الحاجة لتكريس دائم للديمقراطية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد المرشح الرئاسي المحتمل، أن أحد أهم عيوب هذا البرنامج هو تآكل الطبقة الوسطى وكثرة فوق طاقة الطبقة البسيطة، لافتًا إلى أن حلول الحكومة ليست حلول مستدامة، كالعلاوات الاستثنائية.

وشدد على أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد هو الحل، موضحًا أنه يمتلك برنامج الزمنى يسعى لتنفيذه خلال 3 سنوات؛ كي نخرج من العثرة ويتضمن زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض الفاقد والهدر في كافة القطاعات الاقتصادية.