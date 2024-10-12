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غارة إسرائيلية على مستودع للبيض في شرق لبنان

د ب أ
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:12 م

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة على مستودع للبيض في شرق لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الطيران المعادي استهدف فجر اليوم مستودعا لتجميع البيض في سهل بلدة يرعين التحتا" التي تتبع محافظة بعلبك في شرق لبنان.

وتستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

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