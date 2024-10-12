أردوغان: أحلام نتنياهو وعصابته ستنقلب كابوسا

- الإبادة الجماعية في غزة أخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط، بل تعمل لكي تؤثر النار المشتعلة هناك على المنطقة».

وأكد في تصريحات صحيفة، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت، أن «أحلام نتنياهو وعصابته ستنقلب كابوسا، وستصبح فلسطين حرة وتبقى لبنان حرة».

وأوضح أن «الإبادة الجماعية في غزة تحدث على مرأى الجميع»، قائلًا إنها «أخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية».

وأضاف: «هذا العار يلطخ جباه داعمي منظمة الصهيونية الإرهابية المعروفة اليوم باسم إسرائيل وسيطاردهم على مدى أجيال».

وفي سياق متصل، قال إن بلاده لا يمكنها تجاهل العدوان الإسرائيلي، معقبًا: «نراقب الوضع عبر استخباراتنا فيما يخص الخطوات التي اتخذتها وقد تتخذها إسرائيل تجاه تركيا».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ372 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 49 شهيدًا و219 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و175 شهيدًا و98 ألفًا و336 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



