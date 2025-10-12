 سفارة قطر بالقاهرة تنعى 3 من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ - بوابة الشروق
سفارة قطر بالقاهرة تنعى 3 من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ

ليلى محمد
نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 9:32 ص

أعربت سفارة قطر لدى مصر عن بالغ حزنها وأساها لوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري جراء حادث مروري أليم بمدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم لمهام عملهم.

وذكرت السفارة في بيان لها أن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني، عبد الله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر.

كما أشار البيان إلى إصابة كل من: عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين.

وأكدت السفارة أنها باشرت فورًا متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، بينما يتلقى المصابان العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وتقدمت السفارة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي المتوفين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما عبرت سفارة قطر لدى القاهرة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على تعاونها وحرصها في متابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.

